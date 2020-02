Die Polizei ermittelt Brennholz im Wert von 60 Euro aus einem Keller geklaut

In der Zeit von Montag, 24. Februar, 18 Uhr, bis Dienstag, 25. Februar, 16 Uhr, wurde in der Sommerstraße in Schwandorf an einem Kellerabteil das Vorhängeschloss abgezwickt und darin gelagertes Brennholz entwendet.