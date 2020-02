Trunkenheitsfahrt Betrunkene 24-Jährige erwartet mindestens vierwöchiger Führerscheinentzug

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. auf 26. Februar, führte die Streife der Polizei in Weiden eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. In diesem Rahmen wurde eine Fahrerin auch auf ihre Promilleanzahl getestet.