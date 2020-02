Diebstahl 20-Jähriger klaut ein Paar Schuhe und wird erwischt

Am Dienstag, 25. Februar, entwendete ein 20-jähriger Mann in den Morgenstunden aus einem Geschäft in der Regensburger Straße in Burglengenfeld ein Paar Schuhe im Wert von circa 50 Euro.