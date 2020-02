Per Haftbefehl gesucht Diebstahl mit Waffen, Nötigung und Sachbeschädigung

Foto: 123rf.com

Ein 40-jähriger Deutscher wurde am Dienstagnachmittag, 25. Februar, von Beamten der Polizei Münchberg in der Bahnhofstraße in Münchberg einer Personenkontrolle unterzogen.