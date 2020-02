Geschwindigkeitsmessung Mit 126 Sachen bei erlaubten 80 km/h durch Bruck

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 25. Februar, wurde in der Zeit von 15.45 Uhr bis 20.30 Uhr die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h im Bereich der Bundesstraße B85 im Gemeindebereich von Bruck in der Oberpfalz überwacht.