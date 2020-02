Die Polizei ermittelt Kreditkarten aus einem Auto in Schwandof geklaut und in Tschechien benutzt

Foto: 123rf.com

In der Zeit zwischen Sonntag, 23. Februar, 15.30 Uhr, und Montag, 24. Februar, 5 Uhr, wurden aus einem schwarzen Mercedes mit tschechischer Zulassung, der in der Löllstraße in Schwandorf geparkt war, ein hoher dreistelliger Bargeldbetrag sowie mehrere Kreditkarten entwendet.