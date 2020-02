500 Euro Schaden Unbekannte werfen Heckscheibe eines Skoda ein

Ein 51-jähriger Geschädigter meldet der Polizei Marktredwitz, dass sein grauer Skoda Citigo am Wochenende, 22. auf 23. Februar, in Arzberg beschädigt worden wäre.

Arzberg. Ein oder mehrere unbekannte Täter hätten die Heckscheibe mit einem Schotterstein eingeworfen. Der Pkw sei in der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, in der Hauptstraße abgestellt gewesen. An dem Pkw ist, nach Angaben des Geschädigten, ein Sachschaden von circa 500 Euro entstanden.

Zur Zeit ermittelt die Polizei Marktredwitz noch gegen Unbekannt wegen eines Vergehen der Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung dieser Sachbeschädigung beitragen, werden bei der Polizei Marktredwitz unter der Telefonnummer 09231/9676-0 erbeten.