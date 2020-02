Betrug Tankstellenmitarbeiter überführt „vergesslichen“ Pkw-Fahrer

Foto: 123rf.com

Einem aufmerksamen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Mitterteicher Straße in Tirschenreuth ist es am Samstagmorgen, 22. Februar, zu verdanken, dass ein aktueller Tankbetrug aufgeklärt werden konnte.