Drei Verkehrsunfälle Glücklicherweise nur Blechschaden

In Helmbrechts kam es am Freitag, 21. Februar, zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen glücklicherweise nur Blechschaden entstand.

Helmbrechts. Der erste Unfall ereignete sich, als ein Paketzusteller beim Rangieren einen geparkten Pkw anfuhr. Der zweite Unfall ereignete sich im Kreisverkehr Hofer Straße/Frankenstraße. Die Unfallverursacherin fuhr in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen anderen Pkw-Fahrer der sich bereits im Kreisverkehr befand und Vorfahrt hatte. Ein weiterer Unfall ereignete sich im Lehstener Weg, dort ist ein Pkw-Fahrer mit zu geringem Seitenabstand an einem geparkten Pkw vorbeigefahren und hat mit seinem rechten Außenspiegel den geparkten Pkw am Rücklicht und an der Seite beschädigt. Bei den drei Unfällen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 15.000 Euro.