Die Polizei ermittelt Einbrecher suchte Geschäft in Arzberg heim

In der Zeit zwischen Donnerstag 20. Februar, 22 Uhr, und Freitag, 21. Februar, 9 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in Arzberg in der Bahnhofstraße ein.