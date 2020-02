Exhibitionist Mann macht sich in einem Hofer Geschäft nackig

Eine ungewöhnliche Begegnung hatte eine Angestellte eines Geschäfts in der Hofer Altstadt am Mittwochmittag, 19. Februar. Die Polizei sucht Zeugen.

Hof. Um 11.10 Uhr bemerkte die Verkäuferin einen Mann, der im hinteren Bereich eines Geschäftes am Mühlberg sein Geschlechtsteil in der Hand hielt und daran herum manipulierte. Als ihn die Dame ansprach, verließ er das Geschäft in Richtung Pfarr.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß und schlank. Bekleidet war er mit dunkler Wollmütze, einem Tuch um den Hals, einer dunklen Jacke und blaue Jeans.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen.