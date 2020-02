Kontrolle eines Fernreisebusses Indischer Staatsangehöriger illegal im Bundesgebiet

Foto: 123rf.com

Im Zuge der Kontrolle eines Fernreisebusses am Donnerstagnachmittag, 20. Februar, am Bahnhofsplatz in Hof stellten die Fahnder der Grenzpolizei Selb fest, dass sich ein Fahrgast illegal im Bundesgebiet aufhielt.