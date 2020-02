Kontrolle Führerscheinloser 31-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 19. Februar, gegen 17.45 Uhr, wurde ein 31-jähriger Ford-Fahrer aus Teublitz in der Schwandorfer Straße in Maxhütte-Haidhof kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten drogenspezifische Auffälligkeiten fest.