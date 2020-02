Polizeikontrolle Kleintransporter ohne Versicherungsschutz festgestellt

Foto: Erwin Wodicka/123rf.com

Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb kontrollierten am Mittwoch, 19. Februar, in den Mittagsstunden auf dem Autohof in Thiersheim einen Kleintransporter mit rumänischer Zulassung. Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das Fahrzeug weder versichert noch versteuert war.