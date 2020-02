Zeuge merkte sich Kennzeichen Über 2,6 Promille – geparktes Auto angefahren und abgehauen

Ein 33-Jähriger aus Schwandorf fuhr am Mittwochnachmittag, 19. Februar, in der Lindenstraße in Schwandorf mit seinem Pkw gegen ein geparktes Fahrzeug.