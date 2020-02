Kontakte zum Drogenmilieu Beutezug im Baumarkt – 18-Jährige wollte Akkuschrauber klauen

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 18-Jährige, die aktuell in einer Jugendwohngruppe in Schwandorf wohnhaft ist, wurde bei dem Versuch ertappt, wie sie einen als Muster ausgelegten Makita-Akkuschrauber im Wert von knapp 220 Euro in einem Baumarkt in der Regensburger Straße in Schwandorf entwenden wollte.