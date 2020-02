Maximal sinnlos Ladendieb klaut Süßigkeit im Wert von 40 Cent

Foto: 123rf.com

Er könnte der King unter den maximal sinnlosesten Ladendieben werden. Ein 39-Jähriger wurde am Dienstag, 18. Februar, gegen 15.30 Uhr, in einem Weidener Verbrauchermarkt dabei beobachtet, wie er eine Süßigkeit in seiner Jackentasche versteckte.