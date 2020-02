Polizei bittet um Hinweise Lkw fährt über Parkbank und ins Bankett

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, gab ein Mitteiler in der Wache der PI Weiden an, eine Verkehrsunfallflucht gesehen zu haben. In der Nacht von Montag auf Dienstag, 17. auf 18. Februar, soll ein Lkw in Weiden über eine Parkbank gefahren und auf der gegenüberliegenden Straßenseite in das Bankett gekommen sein.