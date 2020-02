Unfallflucht Unbekannte Person beschädigt Stoßstange eines Pkws und hinterlässt Zettel ohne Namen

Foto: Björn Hennrichs/123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, gegen 19 Uhr, entfernte sich ein unbekannter Täter von einem Unfallort in Weiden. Die unbekannte Person hat die Stoßstange eines anderen Pkws angefahren und dabei Kratzer und Dellen an der Stoßstange verursacht. Der Tatort befindet sich am Stadtmühlweg 16 in Weiden.