Zu einem Zusammenstoß zwischen einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer und einer 14-jährigen Radfahrerin kam es Dienstagabend, 18. Februar, gegen 18 Uhr, in der Froschgrüner Straße in Naila.

Naila. Die junge Radfahrerin fuhr nach der Brücke auf dem Gehweg Richtung Innenstadt. Aus der Einfahrt vom Parkplatzgelände kam ein Pkw, der in engem Bogen in entgegengesetzte Richtung in die Froschgrüner Straße einbog. Dabei streifte er mit seinem Reifen das Fahrrad des Mädchens, woraufhin diese stürzte und sich leicht verletzte.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Naila unter der Telefonnummer 09282/ 97904-0 entgegen.