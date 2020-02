Hinweise erbeten Fahrrad ohne Hinterrad geklaut

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Mittwoch, 12. Februar, bis Montag, 17. Februar, wurde im Ortsteil Krondorf in Schwandorf in der Ruhseugstraße ein schwarz-rotes Herrenmountainbike der Marke Giant ATX2 entwendet. Eine Besonderheit war, dass das Hinterrad bereits vor dem Diebstahl fehlte.