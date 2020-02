Unfallflucht geklärt Mercedes-Fahrerin drückt Madza beim Ausparken gegen Hauswand und haut ab

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 18. Februar, gegen 12 Uhr, parkte eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin aus dem Stadtgebiet Burglengenfeld in der Regensburger Straße in Burglengenfeld rückwärts aus und prallte so massiv gegen die linke Seite eines geparkten Mazda, dass dieser gegen eine Hauswand gedrückt wurde.