Geld und Zigaretten gestohlen Unbekannte brechen in Hofer Gaststätte ein

Foto: 123rf.com

Auf Geld und Zigaretten hatten es bislang Unbekannte bei einem Einbruch in eine Gaststätte in Hof in der Nacht zum Sonntag, 16. Februar, abgesehen. Die Hofer Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.