Knapp zwei Promille 22-Jähriger muss zur Ausnüchterung in Gewahrsam

Nicht mehr Herr seiner Sinne war in den frühen Sonntagmorgenstunden, 16. Februar, ein 20-jähriger Amberger. Er schrie völlig außer sich in der Ziegelgasse in Amberg umher und trat gegen eine Haustür. Auch auf die Ansprache der Polizeibeamten reagierte er kaum und ließ sich nicht beruhigen.