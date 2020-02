Polizei bittet um Hinweise Unfallflüchtiger hinterlässt Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

Dieser Faschingsbesuch wird einer 42-jährigen Frau vermutlich negativ in Erinnerung bleiben. Sie hatte ihren blauen Opel Zafira am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr, bei der Angerturnhalle in Weißenstadt ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt. Gegen 18 Uhr fuhr sie dann wieder weg und bemerkte dabei, dass sich in der Fahrertüre eine Delle sowie Kratzer befanden.