Die Polizei ermittelt Unbekannter klaut in der Therme in Weißenstadt einen roten Bikini

Foto: 123rf.com

Eine 22-jährige Frau aus Thiersheim hielt sich am Mittwochabend, 12. Februar, in der Therme in Weißenstadt auf. Als sie nach dem Besuch der Saunawelt wieder ins Schwimmbad wollte, war ihr weinroter Bikini (unser Foto ist ein Symbolbild), den sie im Umkleidebereich abgelegt hatte verschwunden.