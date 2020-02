5.000 Euro Schaden Pkw angefahren und geflüchtet

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwochvormittag, 12. Februar, in der Zeit zwischen 9 und 10 Uhr, wurde im Siedlungsweg in Helmbrechts ein schwarzer VW Polo an der linken Fahrzeugseite angefahren.