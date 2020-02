Fentanylpflaster beschlagnahmt Junge Frauen gehen den Schleierfahndern ins Netz

Foto: 123rf.com

Als die Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Selb am Mittwochabend, 12. Februar, am Bahnhof in Marktredwitz eine Gruppe junger Leute kontrollierten, stieg ihnen deutlicher Marihuanageruch in die Nasen.