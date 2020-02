Unfall in Schwandorf Pkw touchiert Radfahrer – 38-Jähriger leicht verletzt

Am Mittwoch, 12. Februar, um kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 46-jährige Nabburgerin mit ihrem Pkw in Schwandorf aus dem Parkplatz eines Fitnessstudios in die Regensburger Straße ein. Dabei übersah sie einen auf der Regensburger Straße mit einem Fahrrad fahrenden 38-Jährigen aus Schwandorf.