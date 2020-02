Die Polizei ermittelt Er erkannte den Betrug beim Autoverkauf – Kaufinteressent wurde umgefahren

Nachdem ein Kaufinteressent einen versuchten Betrug beim Autokauf erkannte, stieß der Verkäufer bei seiner Flucht am Mittwochnachmittag , 5. Februar, den Mann mit seinem Audi um und gefährdete zwei Unbeteiligte. Gegen den bislang Unbekannten wird jetzt ermittelt.

HOF. Ein 44-Jähriger entdeckte auf einer Online-Plattform ein für ihn interessantes Angebot zum Kauf eines Audis. Bei einer Probefahrt stellte er Mängel fest und erlangte Erkenntnisse, die auf eine Manipulation des Kilometerzählers hindeuteten. Vor einem erneuten Treffen mit dem Verkäufer teilte er dies der Polizeiinspektion Hof mit.

Während sich die eingesetzte Streife gegen 16 Uhr gerade auf der Anfahrt zum vereinbarten Treffpunkt in der Gabelsbergerstraße befand, konfrontierte der 44-Jährige den Verkäufer mit seinen Feststellungen. Daraufhin flüchtete dieser mit dem Audi und fuhr beim rückwärts Ausparken gegen den Zeugen, der zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Beim Beschleunigen auf einer Rasenfläche verlor der Flüchtende kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug und stieß gegen den Bordstein auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Dort befanden sich zwei unbeteiligte Männer, von denen einer zur Seite springen musste, um nicht von dem Audi erfasst zu werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Allerdings sind sich die Ermittler der Polizeiinspektion sicher, den Tatverdächtigen über das Autokennzeichen ermitteln zu können.

Zeugen, die am Mittwochnachmittag in der Gabelsbergerstraße in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Hof unter der Telefonnummer 09281/ 704-0 in Verbindung zu setzen