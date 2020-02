Ladendiebstahl 47-Jähriger klaut Aschenbecher aus der Tankstelle

Am Donnerstagabend, 6. Februar, gegen 22.50 Uhr, löste die Diebstahlsanlage einer Tankstelle im Industriegebiet in Wernberg-Köblitz just in dem Moment aus, in dem ein 47-jähriger Bulgare das Geschäft verließ.