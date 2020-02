Anzeige erstattet Polizei sprengt Kifferrunden – 29-Jähriger leistet Widerstand

Foto: 123rf.com

Am frühen Samstagmorgen, 8. Februar, gegen 0.30 Uhr, wurde aus einem Fenster einer Studentenwohnung in der Fabrikzeile in Hof Marihuanageruch wahrgenommen.