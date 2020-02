Polizei bittet um Hinweise Unfallverursacher verwischt Spuren und flüchtet

Am Montag, 3. Februar, zwischen 14.05 Uhr und 15.25 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen blauen Pkw der Marke Volkswagen, der in der Körnerstraße/Ecke Albrecht-Dürer-Straße in Weiden parkte.

WEIDEN. Aufgrund der allgemeinen Verschmutzungen am Pkw ist zu erkennen, dass der Täter versuchte, die Unfallspuren am hinteren linken Kotflügel zu verwischen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.



Die Polizei Weiden ist für Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0961/ 401-321 zu erreichen.