Versuchte gefährliche Körperverletzung Mann greift Ex-Freundin mit voller Sektflasche an

(Foto: 123rf.com)

Einen Schlag mit einer vollen Sektflasche gegen die Ex-Freundin konnten Polizisten am Montagmorgen, 3. Februar, in Hof gerade noch verhindern. Um den 56-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen, war körperlicher Einsatz der Beamten gefordert.