Gesamtschaden circa 2.000 Euro Unbekannter klaut sämtliche Anbauteile eines Pkws

(Foto: welcomia/123rf.com)

Als Ersatzteillager musste in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2. auf 3. Februar, ein BMW herhalten, der in der Hans-Thoma-Straße in Amberg geparkt war. Mehrere Anbauteile, wie Leisten, Scheibenwischer und Spritzdüsen wurden an dem Fahrzeug abgebaut und entwendet.