Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt geparkten Pkw und macht sich aus dem Staub

(Foto: Bjoern Hennrichs/123rf.com)

Eine üble Entdeckung musste der Besitzer eines schwarzen BMW am Sonntagmorgen, 2. Februar, in Schauenstein machen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte eine Delle in der Fahrertür und einen Lackschaden am Türgriff des BMW verursacht.