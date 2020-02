Vorfahrt missachtet 46-Jährige übersieht 63-Jährigen an der Kreuzung

Am Sonntag, 2. Februar, um 19 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger aus Etzenricht die Wackersdorfer Straße in Schwandorf stadtauswärts. An der Kreuzung zum Industriegebiet „Am Brunnfeld“ war zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage ausgeschaltet. Eine 46-Jährige aus Fensterbach wollte nach links in die Wackersdorfer Straße einbiegen und übersah dabei den bevorrechtigten 63-Jährigen.