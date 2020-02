34-Jähriger tritt Glastür ein Streit in Selb – 56-Jährige hatte 1,96 Promille, ihr Sohn 3,14 Promille

Die Streife der Polizeiinspektion Marktredwitz musste am späten Samstagnachmittag, 1. Februar, gegen 17.20 Uhr, zu einer Familienstreitigkeit in die Selber Jahnstraße.

SELB/LANDKREIS WUNSIEDEL Der 34-jährige Sohn war bei der 56-jährigen Mutter zu Besuch. Sie kamen in Streit, in dessen Verlauf der Sohn eine Glastür eintrat und sich dabei verletzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme wurde festgestellt, dass der Sohn 3,14 Promille und die Mutter 1,96 Promille Atemalkohol hatten. Es wird nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen den Sohn bei der Staatsanwaltschaft Hof vorgelegt.