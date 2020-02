Ein Monat Fahrverbot Raserin mit 130 statt 80 km/h erwischt

Mit 130 km/h durchfuhr am Samstag, 1. Februar, eine Frau eine Messstelle der Hofer Verkehrspolizei an der Bundesstraße B15, obwohl in dem Straßenabschnitt in Hof eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 km/h eingerichtet ist.