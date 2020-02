Die Polizei sucht Zeugen Skoda in Weiden verkratzt

Foto: 123rf.com (Foto: 123rf.com)

Opfer einer Sachbeschädigung wurde ein Skoda, der am Donnerstag, 30. Januar, 3.45 bis 8 Uhr, in der Max-Planck-Straße in Weiden geparkt war.