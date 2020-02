Polizei bittet um Hinweise auf Täter Drei unbekannte Männer lösen bei Einbruch in Gaststätte Alarm aus

Drei Unbekannte brachen am Donnerstagabend, 30. Januar, in eine Gaststätte in der Hofer Innenstadt ein und richteten einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro an.