20.000 Euro Schaden Wegen Schneeverwehung ins Schlingern geraten – 51-Jährige verletzt

Foto: 123rf.com (Foto: 123rf.com)

Am frühen Donnerstagmorgen, 30. Januar, fuhr ein 24-jähriger Weißenstädter mit seinem Pkw von Franken in Richtung Röslau. Kurz nach der Abfahrt nach Bödlas hatte sich eine Schneeverwehung über die Fahrbahn gezogen. In dieser kam der Pkw ins Schlingern und geriet auf die Gegenfahrbahn.