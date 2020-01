Ware im Wert von 1,94 Euro geklaut 14-jähriger Langfinger mit Appetit auf Naschwaren

(Foto: Erich Teister/123rf.com)

Ein 14-jähriger Schüler wurde am Mittwochmittag, 29. Januar, beobachtet, wie er in einem Einkaufsmarkt in der Dr.-Ludwig-Rieß-Straße in Selb eine Tafel Schokolade und eine Packung Salz-Gebäck in seinen Sportbeutel steckte. An der Kasse bezahlte der junge Mann dann jedoch lediglich eine Käsestange.