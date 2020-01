Anzeige wegen Ladendiebstahls mit Waffen Mann klaut zwei Parfüms und hat Taschenmesser dabei

(Foto: svl861/123rf.com)

Ein Mann entwendete am Mittwoch, 29. Januar, zwei Parfümflacons in der Hofer Altstadt. Jedoch konnte er am Verlassen der Drogerie gehindert werden.