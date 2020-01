Zeugen gesucht Schloss der Wohnungseingangstür mit Klebstoff verklebt

(Foto: norgal/123rf.com)

Am Mittwoch, 29. Januar, brachte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Regensburger Straße eine Sachbeschädigung in der PI Weiden zur Anzeige.