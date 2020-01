Vorsicht „Sie haben gewonnen!“ – Polizei warnt vor Callcenterbetrug

(Foto: Gaj Rudolf/123rf.com)

Findige Betrüger täuschten ihr Opfer über einen Lotteriegewinn. Doch der Geldsegen ereilte nur die perfiden Straftäter. In der Zeit von Montag, 27. Januar, bis Mittwoch, 29. Januar, verwirrten die Anrufer in mehreren Telefonaten einen 58-Jährigen gänzlich. In der Lotterie Eurojackpot habe die Glücksfee es mit dem Mann aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab gut gemeint. Annähernd vierzigtausend Euro stellten die Callcenteragenten in Aussicht.