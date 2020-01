Zu schnell gefahren 22-jähriger Fahrer schleudert in geparkten Skoda

Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Münchberg kam am Dienstagabend, 28. Januar, in der Brunnenstraße in Münchberg aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern.