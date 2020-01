Zwei Unfälle auf der A93 bei Selb Lkw touchiert Pkw und flüchtet

Zu zwei Unfällen wurde die Hofer Verkehrspolizei am Dienstag, 28. Januar, auf die Autobahn A93 im Bereich der Gemeinde Selb gerufen.

HOF Am Morgen, kurz nach 7 Uhr, war ein 59-jähriger Mann aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem Ford Fusion auf der A93 bei Selb in Richtung Autobahndreieck Hochfranken unterwegs und wollte zwei Lkw überholen, die hintereinander auf der rechten Spur fuhren. Den ersten Lkw konnte der 59-Jährige gefahrlos passieren. Als er sich jedoch mit seinem Ford auf Höhe des zweiten Lkw befand, zog dieser unvermittelt auf die linke Spur und stieß in die rechte Seite des Pkw. Obwohl der Ford-Fahrer nach links auswich, konnte er diese Kollision nicht verhindern. Beim Ausweichvorgang beschädigte sich der 59-Jährige noch seinen vorderen linken Reifen. Der Unfallverursacher verlangsamte zwar kurz seine Fahrt und wurde zudem vom hinteren Lkw-Fahrer mit der Lichthupe angeblinkt. Trotzdem fuhren beiden Lkw weiter, ohne sich um ihre gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 4.500 Euro. Da der Geschädigte keine Hinweise auf die Kennzeichen der Lastwagen geben konnte, sucht die Verkehrspolizei nun Zeugen zu dem Vorfall. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 092817704-803 zu melden.

Der zweite Unfall ereignete sich am Nachmittag, gegen 14.15 Uhr. Hier fuhr ein 41-Jähriger aus dem Landkreis Wunsiedel mit seinem VW Golf auf der A93 bei Selb in Richtung Regensburg. Kurz vor der Anschlussstelle Selb/Nord geriet der Golffahrer auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und stieß zuerst in die rechte und anschließend in die linke Leitplanke. Der stark beschädigte Golf kam auf der linken Spur zum Stehen. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unfallstelle mit einem Warnleitanhänger ab. Der 41-jährige Golffahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto und an den Leitplanken beträgt insgesamt 18.500 Euro.