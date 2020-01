Witterungsbedingte Unfälle Schneefälle am Mittwochmorgen sorgen für Verkehrschaos

(Foto: Eugene Sergeev/123rf.com)

Bedingt durch anhaltenden Schnellfall in der Oberpfalz kam es in den Morgenstunden am Mittwoch, 29. Januar, zu vermehrten Verkehrsunfällen. Zwischen 4.52 und 8 Uhr wurden 35 witterungsbedingte Verkehrsunfälle polizeilich registriert.