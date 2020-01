Die Polizei sucht Zeugen Asylunterkunft am Bahnhof in Bodenwöhr beschmiert

(Foto: 123rf.com)

In den Nachtstunden vom Freitag auf Samstag, 24. auf 25. Juli, beschmierte ein bislang unbekannter Täter die Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Bodenwöhr.